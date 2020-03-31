Что делать в случае подозрения на коронавирус 2019-nCoV — инструкция врачам

Что делать медицинским учреждениям и врачам при подозрении у пациентов вируса 2019-nCoV — Министерство здравоохранения Украины подготовило соответствующие рекомендации.

В Украине врачи должны быть готовы к возможным угрозам, потому что смертельный вирус зафиксирован уже в 21 стране мира.

Действия учреждений здравоохранения в случае подозрения на коронавирус:

Срочно обратиться в лабораторный центр Минздрава, направив сообщение по форме 058/у в течение четырех часов с момента возникновения случая. Взять образцы материалов пациентов, у которых подозревается вирус 2019-nCoV, в соответствии с Инструкцией по отбору, хранению и транспортировке образцов материалов. Обязательно заполнить форму 204/0 Направление на микробиологическое (бактериологическое, вирусологическое, паразитологическое) исследование. Медики, которые отбирают материал для исследования, должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты (респиратор N95 или EU FFP2, защитные очки или щиток для лица, изоляционный (защитный) халат, перчатки). Во избежание инфицирования, снять и сразу утилизировать средства защиты. Образцы материалов доставляются в региональную вирусологическую лабораторию в соответствии с Инструкцией по отбору, хранению и транспортировке образцов материалов, утвержденной приказом №185.

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Как вести пациентов в случае инфекции 2019-nCoV:

немедленная изоляция такого пациента с последующей транспортировкой и госпитализацией в инфекционный стационар с соблюдением требований противоэпидемического режима;

профилактика и инфекционный контроль во время оказания медицинской помощи такому пациенту;

наблюдение за контактными лицами в течение 14 календарных дней;

информационно-образовательная работа среди пациентов относительно общих правил профилактики ОРВИ.

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