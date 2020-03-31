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Три способа сделать медицинскую маску своими руками

После объявления ВОЗ пандемии Covid-19 проблема защиты от коронавируса только обострилась. Медицинская маска становится редкостью в украинских аптеках, и часто из-за этого люди боятся выходить на улицу.

Посредники в интернете предлагают заоблачные цены за когда-то дешевый способ защиты от вирусов.

Медицинская маска своими руками изготавливается всего за несколько минут, а материалы для их изготовления точно есть в каждом доме.

Как сделать медицинскую маску?

Марлевая маска

Что нужно:

  • марля (90 х 60 см);
  • вата (15 х 15 см, толщиной 1 см);
  • ножницы.

Изготовление:

В марлю заворачиваем вату в три слоя, верхний и нижний край аккуратно подворачиваем. После подрезания марли по краям получаем две пары масок.

Медицинская маска своими руками - как сделать

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Бинтовая маска

Что нужно:

  • бинт (7м х 14 см);
  • вата (14 х 14 см, толщиной 1 см);
  • ножницы.

Изготовление:

В 60 см отрезок бинта заворачиваем вату в четыре слоя, края подворачиваем. Остатки бинта понадобятся для завязок: разрезаем вдоль 80 см бинта и заворачиваем трубочкой, а потом протягиваем их в нижней и верхней частях маски.

Бумажная маска

Медицинская маска своими руками - как сделать

Что нужно:

  • бумажное полотенце;
  • 2 канцелярские резинки;
  • канцелярский степлер.

Изготовление:

Бумажное полотенце складываем «в гармошку», а по краям кладем резинки — они будут держать маску на лице. Загибаем края на 1 см и скрепляем с помощью степлера. Во время скрепления проследите, чтобы резинки не порвались.

Мнение медиков

Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун убеждена, что действенность медицинских защитных масок слишком преувеличена. Вместо этого она предложила инициативу — респираторы.

— В отличие от масок, через респиратор осуществляется фильтрация мелких частиц (которые могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени). Дизайн респираторов предусматривает плотное прилегание к лицу (чего нет при использовании масок, и это способствует потоку воздуха через края).

Степень функциональной способности респиратора фильтровать воздух можно определить по специальной маркировке на нем (чего нет у масок), — написала Супрун в своем блоге.

Британский эпидемиолог Джейк Даннинг также выразил сомнения в целесообразности использования масок во время пандемии.

— Есть мнение, что маски действительно защищают. На самом деле мы имеем очень мало свидетельств их пользы вне стен больницы, — пояснил ученый.

Напомним, Факты ICTV рассказывали самое важное, что нужно знать о коронавирусе Covid-19 — его происхождении, симптомах, инкубационном периоде и когда разработают вакцину.

Фото: Dreamstime

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