В поисках вакцины против коронавируса врачи со всего мира стали обращаться к препаратам и средствам, которые используют для лечения других заболеваний. В этом контексте говорят о потенциале БЦЖ.

Сайт Факты ICTV решил разобраться, может ли БЦЖ помочь побороть Covid-19.

Что такое БЦЖ?

БЦЖ — вакцина против туберкулеза. Она содержит живые ослабленные бациллы Кальметом-Герена, которые ученые получили еще в 1913 году и предложили для профилактики туберкулеза.

С 1913 года по настоящее время вакцина БЦЖ используется практически во всех странах мира согласно национальным календарям профилактических прививок.

Когда делают БЦЖ?

В Украине вакцинацию БЦЖ проводят в первые дни жизни в роддоме.

— БЦЖ делают в Украине два раза: на третий или пятый день после рождения, а также в семь лет, если у ребенка негативная реакция на пробу Манту, — говорит фельдшер Зинаида Садохина.

Ранее ее делали и в третий раз — в возрасте 14 лет. Но в последнее время третью ревакцинацию отменили.

Читайте: Помогает ли гропринозин в лечении коронавируса

От чего спасает БЦЖ?

БЖЦ используют для профилактики туберкулеза. Кроме того, она позволяет профилактировать нетуберкулезные микобактериальные инфекции, течение которых у человека очень напоминает туберкулез в легкой форме.

С конца 1970-х годов вакцину БЦЖ начали экспериментально использовать в качестве компонента схемы лечения злокачественных опухолей мочевого пузыря и кишечника.

БЦЖ против Covid-19

Об эффективности использования вакцины для лечения коронавируса пока говорить рано.

— Такие заявления не имеют прочного научного основания. Возможность наличия перекрестного иммунитета между возбудителем туберкулеза и коронавирусом исключена по результатам анализа геномов этих бактерий. Остается надеяться, что вакцина БЦЖ является стимулятором иммунитета, не только противотуберкулезного, но и противовирусного, — говорит к. м. н., доцент кафедры общей и клинической иммунологии и аллергологии медицинского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина Александр Козлов.

По словам ученого, вакцина БЦЖ может вызвать активацию всей иммунной системы у человека и оставит ее в несколько активированном состоянии на значительный период времени, с помощью чего, возможно, и защитит от Covid-19. Но такое ​​свойство БЦЖ еще придется изучить.

Такого же мнения придерживается и инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов. Он считает, что сначала стоит понаблюдать за экспериментами влияния БЦЖ на заболеваемость от коронавируса.

— Вакцина, созданная против другой инфекций, не в силах полностью исключить заболеваемость коронавирусом SARS-CoV-2. Она способна лишь повысить реакцию организма на такую инфекцию, и, вероятно, увеличить шансы на выживание в уязвимых группах, — отмечает Вадим Аристов.

Напомним, ранее мы писали об эффективности тоцилизумаба в лечении коронавируса.