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Больных коронавирусом лечат бесплатно — Минздрав

Медицинская помощь пациентам с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями предоставляется бесплатно.

Об этом говорит заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Минздрав будет контролировать, чтобы пациенты с коронавирусом, которые попадают в больницы, имели полное обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями для симптоматического лечения, а в случае необходимости специфического лечения — и соответствующее обеспечение, — говорит Виктор Ляшко.

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Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным Covid-19.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на Covid-19.

Фото: Dreamstime

Источник: Минздрав

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