Долгое пребывание в закрытом помещении и самоизоляция могут провоцировать появление навязчивых идей и негативных мыслей. Как справиться с ними?

Самый лучший способ не поддаваться негативу на карантине – это смена активных видов деятельности. Психологи советуют правильно структурировать свой день.

— Нередко, когда у человека возникнет свободное время, ему скучно и нечем заняться, у него начинают появляться невротические страхи и тревоги. Лучшее лекарство от этого — смена активных видов деятельности, — говорит психолог Максим Жидко.

По его словам, когда человек чем-то увлечен, ему некогда лишний раз задаваться ненужными вопросами. Психолог дал пять конкретных советов, которые помогут избежать негативных мыслей во время карантина.

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Рекомендации

Исключить алкоголь. Выпивка — союзник паники и бытовых конфликтов.

Ограничить время просмотра новостей и посещения групп с часто фейковой информацией.

Меньше говорить с близкими о коронавирусе и карантине. Лучше побеседовать о погоде и фильмах.

Составить план действий на разные случаи: подготовить документы, деньги, самые необходимые вещи. Планирование успокоит и поможет избежать непредвиденных ситуаций.

Поговорить с родственниками или знакомыми, которые переживали тяжелые времена: войну, 90-е. Их опыт вдохновит и заставит проще смотреть на сложившуюся ситуацию.

Но если же не выходит самостоятельно побороть негатив, по словам психолога, Национальная психологическая ассоциация сейчас разрабатывает проект бесплатной высокопрофессиональной психологической помощи для поддержки людей в ситуации пандемии.

По результатам опроса социологической группы Рейтинг, проведенного в конце марта среди 2 000 украинский, 44% опрошенных оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 23% — как напряженное.

Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин и старшего населения.

Напомним, ранее психолог рассказал, как карантин отразится на украинских семьях.