В связи с ажиотажем, который происходит во всех городах Украины, купить антисептик для рук становится все сложнее.
Более того, даже просто найти в аптеке спирт тоже стало сложным испытанием.
Мы подготовили для вас рецепт, как сделать антисептик для рук без спирта в домашних условиях.
Ингредиенты:
- 50 мл воды;
- 50 мл спиртовой настойки (ромашки, календулы);
- 30 мл глицерина;
- 5 капель эфирного масла лимона.
Приготовление:
Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку.
Спиртовая настойка уничтожит микробы, глицерин смягчит руки, а эфирное масло даст приятный запах.
Однако, как отметила эпидемиолог Алла Миронено, бактерии чувствительны только к 70% спирту.
Врач-инфекционист Елена Соколова также советует делать антисептик со спиртом.
— Все спиртовые растворы будут эффективны против коронавируса, потому что он очень неустойчив во внешней среде. Все, что на спирту, можно использовать. Можно даже спирт с водой развести, — говорит Елена Соколова.
Напомним, врач-инфекционист рассказал, как правильно пользоваться антисептиком.