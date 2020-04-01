В связи с ажиотажем, который происходит во всех городах Украины, купить антисептик для рук становится все сложнее.

Более того, даже просто найти в аптеке спирт тоже стало сложным испытанием.

Мы подготовили для вас рецепт, как сделать антисептик для рук без спирта в домашних условиях.

Ингредиенты:

50 мл воды;

50 мл спиртовой настойки (ромашки, календулы);

30 мл глицерина;

5 капель эфирного масла лимона.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку.

Спиртовая настойка уничтожит микробы, глицерин смягчит руки, а эфирное масло даст приятный запах.

Однако, как отметила эпидемиолог Алла Миронено, бактерии чувствительны только к 70% спирту.

Врач-инфекционист Елена Соколова также советует делать антисептик со спиртом.

— Все спиртовые растворы будут эффективны против коронавируса, потому что он очень неустойчив во внешней среде. Все, что на спирту, можно использовать. Можно даже спирт с водой развести, — говорит Елена Соколова.

Напомним, врач-инфекционист рассказал, как правильно пользоваться антисептиком.