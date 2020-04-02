Чем опасны респираторы с клапаном — объяснение Минздрава

Респираторы с клапаном выдоха не предохраняют окружающих от коронавируса.

Клапан выделяет воздушный поток и поэтому защищает только того, кто респиратор носит.

— Они не выполняют функцию защитной маски. Клапан выдоха позволяет достаточно быстро однонаправленным потоком выделять большое количество воздуха, которое может содержать инфекцию, — заявил на брифинге заместитель министра здравохранения Виктор Ляшко.

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Напомним, министерство здравоохранения Украины не давало разрешения на открытие продуктовых рынков на время карантина.

Они могут ограниченно заработать только там, где есть потребность в доставке продуктов, но нет больших магазинов.

Источник: Минздрав

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