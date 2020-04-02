PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Чем опасны респираторы с клапаном — объяснение Минздрава

Респираторы с клапаном выдоха не предохраняют окружающих от коронавируса.

Клапан выделяет воздушный поток и поэтому защищает только того, кто респиратор носит.

— Они не выполняют функцию защитной маски. Клапан выдоха позволяет достаточно быстро однонаправленным потоком выделять большое количество воздуха, которое может содержать инфекцию, — заявил на брифинге заместитель министра здравохранения Виктор Ляшко.

Читайте: Больше всего смертей от коронавируса среди больных диабетом — Ляшко

Напомним, министерство здравоохранения Украины не давало разрешения на открытие продуктовых рынков на время карантина.

Они могут ограниченно заработать только там, где есть потребность в доставке продуктов, но нет больших магазинов.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка