2 апреля — Всемирный день распространения информации об аутизме, установленный в декабре 2007 года Генассамблеей ООН.

В Украине, по данным Минздрава, более 7 тыс. человек с такими особенностями, ежегодно их количество увеличивается на 30%.

Расстройства аутистического спектра (РАС) или просто аутизм проявляются в первые 5 лет жизни. Диагностировать их можно уже в полуторагодовалом возрасте с помощью специального скринингового теста, однако вылечить, к сожалению, нельзя. Только длительная и качественная реабилитация помогает адаптировать аутиста к социальной жизни.

Самые распространенные симптомы, которые могут свидетельствовать об аутизме у ребенка: ощутимое нарушение речи, нет эмоционального контакта с людьми (с родителями тоже), он предпочитает уединение, а среди других людей испытывает тревогу, вспышки гнева из-за неудач, стереотипное поведение (длительное повторение одного действия, одного слова, раскачивание из стороны в сторону и т. п.). Это повод обратиться к врачу.

Аутисты могут быть чрезвычайно талантливыми, иногда просто гениальными, однако им обходимо гораздо больше времени, чтобы научиться чему-то очень простому.

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Некоторые “люди дождя” (герой Дастина Гофмана в фильме Человек дождя имел аутизм) способны жить самостоятельно и продуктивно, а другие страдают тяжелыми нарушениями и требуют пожизненного ухода.

Пример художника Винсента Ван Гога, астрофизика Стивена Хокинга, основателя корпорации Apple Стива Джобса и многих других известных личностей, имевшие этот непростой диагноз, вдохновляет не сдаваться.

5 мифов и фактов

Аутизм — это болезнь

Расстройства аутистического спектра — это не болезнь, а состояние, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся врожденным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения.

Аутизм связан с вакцинацией

Любая вакцинация, в том числе и против кори, не могут быть причиной развития аутизма у детей, потому что это генетическое нарушение, с которым рождаются, а не приобретают из-за прививки. Поражение мозга происходит еще на этапе внутриутробного развития плода.

Аутизм — редкое нарушение

По данным ВОЗ, один ребенок из 160 страдает расстройством аутистического спектра, поэтому редким назвать его вряд ли можно.

Все люди с аутизмом — гении или имеют нарушения интеллекта

Они разные, как и все мы. Среди них действительно есть и люди, которые способны решать сложные математические задачи, и с обычными способностями. Если же у ребенка есть проблемы с интеллектом — это дополнительный диагноз.

Аутисты не хотят общаться, им никто не нужен

Они чувствуют такую ​​же потребность в общении, как и другие. Им всегда есть что сказать, просто сложно это сделать. Поэтому необходимо найти альтернативный способ коммуникации, потому что они нуждаются в поддержке.

Кстати, несколько лет назад шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме пришли к выводу, что у мужчин с высоким интеллектом чаще рождаются дети с аутизмом.