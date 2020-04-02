Коронавирус Covid-19 — все, что нужно знать

Вирус в основном передается дыхательными путями и через физический контакт. Капли слюны, выделяемые при кашле зараженного человека, являются типичным примером. Обычно заражение происходит на расстоянии не более одного метра.

Вторичным средством передачи может быть диарея.

Профилактика коронавируса — частое мытье рук (не менее 20 с) или дезинфекция спиртосодержащим антисептиком, избегание контакта с людьми, на счет которых есть подозрение в заражении.

Следует регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки.

Следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком или органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.