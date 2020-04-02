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Факты / Lifestyle

На период самоизоляции стоит отказаться от алкоголя и курения — ВОЗ

Люди, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, должны стараться вести здоровый образ жизни. В частности, желательно воздержаться от курения и употребления алкоголя.

Об этом во время брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он также отметил, что нужно правильно питаться и поддерживать физическую активность.

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Кроме того, Ханс Клюге напомнил, что наибольшую опасность коронавирус составляет для пожилых людей и тех, кто страдает от серьезных хронических заболеваний.

Напомним, ранее исполнительный директор программы ВОЗ Майк Райан сообщил, что организация не рекомендует носить маски здоровым людям.

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