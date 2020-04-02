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Пациенты с коронавирусом наиболее заразны в первую неделю симптомов — ученые

Пациенты с коронавирусом могут оказаться наиболее заразными в течение первой недели симптомов, утверждают ученые из Берлинского медицинского университета Шарите.

В ходе исследования они наблюдали за девятью взрослыми пациентами, у которых были легкие случаи. Ученые определили самый опасный для окружающих период, основываясь на том, как распространяется вирус.

— Наши первоначальные результаты говорят о том, что меры по сдерживанию вирусного распространения должны направляться на капельную передачу, а не на передачу через предметы, — рассказали ученые.

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Исходя из этих выводов, исследователи считают, что на домашнюю изоляцию можно отправлять пациентов, которые не имеют 10-ти дневных симптомов, и имеют менее 100 тыс. копий РНК вируса на 1 мл мокроты.

К слову, на основе исследований китайских ученых, которые лечили пациентов в больницах Уханя, были опубликованы симптомы коронавируса по дням.

Источник: Express

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