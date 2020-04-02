Что делать в случае подозрения на коронавирус 2019-nCoV — инструкция врачам

Что делать медицинским учреждениям и врачам при подозрении у пациентов вируса 2019-nCoV — Министерство здравоохранения Украины подготовило соответствующие рекомендации.
В Украине врачи должны быть готовы к возможным угрозам, потому что смертельный вирус зафиксирован уже в 21 стране мира.
Действия учреждений здравоохранения в случае подозрения на коронавирус:
- Срочно обратиться в лабораторный центр Минздрава, направив сообщение по форме 058/у в течение четырех часов с момента возникновения случая.
- Взять образцы материалов пациентов, у которых подозревается вирус 2019-nCoV, в соответствии с Инструкцией по отбору, хранению и транспортировке образцов материалов. Обязательно заполнить форму 204/0 Направление на микробиологическое (бактериологическое, вирусологическое, паразитологическое) исследование.
- Медики, которые отбирают материал для исследования, должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты (респиратор N95 или EU FFP2, защитные очки или щиток для лица, изоляционный (защитный) халат, перчатки).
- Во избежание инфицирования, снять и сразу утилизировать средства защиты.
- Образцы материалов доставляются в региональную вирусологическую лабораторию в соответствии с Инструкцией по отбору, хранению и транспортировке образцов материалов, утвержденной приказом №185.
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Как вести пациентов в случае инфекции 2019-nCoV:
- немедленная изоляция такого пациента с последующей транспортировкой и госпитализацией в инфекционный стационар с соблюдением требований противоэпидемического режима;
- профилактика и инфекционный контроль во время оказания медицинской помощи такому пациенту;
- наблюдение за контактными лицами в течение 14 календарных дней;
- информационно-образовательная работа среди пациентов относительно общих правил профилактики ОРВИ.
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