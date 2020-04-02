Во время распространения коронавируса и карантина украинцам не стоит выходить на улицу. Это касается и похода в аптеку. Лучше создать домашнюю аптечку, а лекарства для нее заказать онлайн.

Вместе с частный врачом, педиатром и медицинским блогером Денисом Арманом сайт Факты ICTV составил список лекарств, которые должны быть в домашней аптечке у каждого украинца. Итак, что должно быть в аптечке?

Список лекарств домашней аптечки:

Жаропонижающие и обезболивающие средства

Они помогут снизить или устранить высокую температуру, устранить зубную, головную, менструальную боль, проблемы с горлом и ушами.

Для взрослых:

Анальгин таблетки 500 мг — 1 блистер;

Парацетамол (Панадол) таблетки 500 мг — 1 блистер.

Для детей:

суспензия Нурофен-форте;

суспензия Эффералган;

жаропонижающие препараты в сиропе: один на основе парацетамола — Панадол, Эффералган или Пиарон, второй на базе ибупрофена — Нурофен, Нурофен-форте, Бофен или Ибуфен).

Сосудосуживающие средства для носа

Торговых названий сосудосуживающих капель и спреев в нос бесчисленное множество, однако все они сводятся к нескольким основным действующим веществам.

Для взрослых:

спрей с ксилометазолином (например Галазолин или более недорогой Фармазолин).

Для детей:

для детей до года — препараты оксиметазолина (Називин для грудных детей или детский препарат фенилэфрина – Назол-бэби);

с 2-х лет — спрей с фенилэфрином (Назол-кидс).

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Антигистаминные средства

Они помогут справиться с аллергией, снять отечность слизистых верхних дыхательных путей при ОРВИ.

Для взрослых:

таблетки Супрастин 1 блистер.

Для детей:

для детей от 6 месяцев — сироп Эриус, Эдем или Алердез;

для детей от 3 лет — таблетки Супрастин 1 блистер.

Сорбенты

Для взрослых и детей:

активированный уголь или пакетики сорбента Смекта.

Помните, что активированный уголь принимают из расчета 1 таблетка на 10 кг веса человека.

Спазмолитики

Помогут справиться со спазмами.

Для взрослых:

Но-шпа (Дротаверин);

Для детей:

Сироп Риабал.

Перевязочные средства

широкий бинт (можно нестерильный) — 3 шт.;

лейкопластырь средний — 1 катушка;

лейкопластырь бактерицидный — 5-10 шт.

Антисептики

Перекись водорода;

Хлоргексидин;

Спирт медицинский.

Внимание! Этот список лекарств — ориентировочный. Не нужно заниматься самолечением и при возможности утвердить его с врачом, которому вы доверяете.

Напомним, ранее мы написали, как правильно лечить ОРВИ.