Очки нужно обязательно дезинфицировать после улицы. Ведь к ним прикасаются каждый раз, когда пытаются поправить.

Кроме того, обычные очки могут даже повышать риск инфицирования коронавирусом, ведь человек контактирует с лицом.

Врач Евгений Комаровский советует для эффективной дезинфекции протирать очки, используя санитайзер. Но после этого их нужно вытереть чистой специальной салфеткой.

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Если у вас нет санитайзера, то продезинфицировать очки можно с помощью мыла и воды. Для этого нужно намочить линзы, нанести на них мыло и осторожно протереть обе стороны.

После этого необходимо их вытереть и тщательно высушить.

Стоит обратить внимание, что не пригодны для дезинфекции очков влажные салфетки. Ведь они способны очищать только заметную грязь, но не могут убивать сам вирус.

Чтобы избежать рисков заражения коронавирусом, нужно тщательно очищать не только очки. Как дезинфицировать респираторы и маски — читайте в нашем материале.