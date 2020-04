Одним из последних нововведений во время карантина в Украине стало обязательное ношение масок в общественных местах, хотя еще несколько месяцев назад врачи призвали не скупать их.

Теперь наоборот — призывают надевать маску при выходе на улицу. И даже ВОЗ хочет пересмотреть рекомендации по ношению масок на время пандемии.

Конечно, маски не станут гарантией того, что вы точно не заболеете коронавирусом, но они существенно снизят риск заболевания.

Факты ICTV рассказывают, почему так важно носить маски и для чего они нужны.

До массового распространения коронавируса Covid-19 по миру, врачи говорили о том, что не нужно носить маски, если вы здоровы и не чувствуете симптомов заболевания.

И подобные заявления звучали даже тогда, когда значительные вспышки вируса стали наблюдаться во всем мире. Так, генеральный хирург США Джером Адамс 29 февраля опубликовал твит, в котором призвал людей перестать покупать медицинские маски, ведь они не защищают от Covid-19, а врачам действительно нужны.

Seriously people- STOP BUYING MASKS!

They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9

— U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020