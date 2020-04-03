Одним из последних нововведений во время карантина в Украине стало обязательное ношение масок в общественных местах, хотя еще несколько месяцев назад врачи призвали не скупать их.

Теперь наоборот — призывают надевать маску при выходе на улицу. И даже ВОЗ хочет пересмотреть рекомендации по ношению масок на время пандемии.

Конечно, маски не станут гарантией того, что вы точно не заболеете коронавирусом, но они существенно снизят риск заболевания.

Факты ICTV рассказывают, почему так важно носить маски и для чего они нужны.

Какие рекомендации были в начале

До массового распространения коронавируса Covid-19 по миру, врачи говорили о том, что не нужно носить маски, если вы здоровы и не чувствуете симптомов заболевания.

И подобные заявления звучали даже тогда, когда значительные вспышки вируса стали наблюдаться во всем мире. Так, генеральный хирург США Джером Адамс 29 февраля опубликовал твит, в котором призвал людей перестать покупать медицинские маски, ведь они не защищают от Covid-19, а врачам действительно нужны.

Seriously people- STOP BUYING MASKS! They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9 — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020

Вскоре после этого директор Центров по контролю и профилактике заболеваний в США Роберт Редфилд заявил, что людям не нужно носить маски. Однако сейчас Центры пересматривают рекомендации относительно ношения масок во время карантина и склоняются к тому, чтобы люди их использовали.

Эксперт по микробиологии из Университета Калифорнии Адриен Бурч писал, что несмотря на заявления, якобы “медицинские маски не защищают от коронавируса”, нет весомых доказательств, что это действительно так.

Однако одержимость восточных стран медицинскими масками в случае с коронавирусом действительно могла пойти на пользу. С первых дней вспышки коронавируса власти Китая и Гонконга рекомендовали жителям носить маски в общественных местах.

И именно это могло стать причиной того, почему мы не увидели такого широкого распространения заболевания в странах Азии. Зато в странах Европы и США, где не привыкли использовать медицинские маски, наблюдается более масштабная вспышка коронавируса.

Специалист по инфекционным заболеваниям Школы медицины университета Гонконга Иван Хунг в комментарии CNN заявил, что ношение маски, согласно данным, оказывает наибольшее влияние на распространение Covid-19.

Так, в начале марта в Гонконге зафиксировали около 150 случаев заболевания коронавирусом. На сегодня там было 766 случаев, однако такой рост связывают с возвращением граждан из Соединенных Штатов и стран Европы.

Маски и гарантия не заболеть

Конечно, маски не дают 100% гарантии, что вы не подхватите коронавирус, однако они способны значительно уменьшить шанс заболеть. Идеальный вариант их использования — во время близкого контакта с инфицированным человеком.

Также их советовали использовать, если вы заботитесь о больном человеке. Идеальный вариант — когда и вы, и пациент носите маску.

Как рассказала ведущая ICTV Оксана Соколова, ученые из Эдинбургского университета провели исследование, чтобы узнать, насколько разные маски защищают от выхлопных газов.

На выходе они регистрировали, сколько микрочастиц смогли преодолеть защитную маску. Датчик, с помощью которого это измеряли, был настроен на частицы размером 0,007 микрона. Только они могли просочиться, а размер коронавируса Covid-19 значительно больше — 0,1 микрона.

Большинство защитных масок показали довольно хороший результат.

В комментарии Фактам ICTV инфекционист Вадим Аристов заявил, что маски действительно способны защитить вас от коронавируса.

— Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Основным является именно капельный путь, поскольку в большинстве исследованных случаев считается, что именно так заболевание было распространено. Капля летит до двух метров во время разговора, кашля и т. д. Соответственно, маска защитит от того, от кого вылетает эта капля и, в определенной степени, она может остановить на себе ее извне, если она долетит. Главное — это то, что маска может остановить попадание капель от инфицированного человека наружу, — рассказывает Аристов.

Последние исследования могут расширить спектр использования медицинских масок во время пандемии. Ученые из Массачусетского технологичного института использовали высокоскоростные камеры и другие сенсоры, чтобы понять, что же происходит после того, как человек чихает или кашляет.

Согласно предоставленной исследователями информации, выдох во время чихания и кашля генерирует облако газа, которое быстро исчезает. В нем могут содержаться капли жидкости разных размеров, самые маленькие из которых могут преодолевать значительные расстояния.

В лабораторных условиях после кашля капли жидкости могли преодолеть расстояние в шесть метров, а после чихания — восемь метров. Однако нужно помнить, что эти условия могут не воссоздаться в повседневной жизни.

— Сейчас ВОЗ объявила, что воздушный путь (распространение вируса — Ред.) не такой существенный, поскольку имеющиеся экспериментальные данные получили искусственно в лабораторных условиях, и есть сомнения, что подобный аэрозоль может создать человек во время кашля, дыхания и т.д., — говорит инфекционист.

Профессор Дэвид Гейманн считает, что подтверждение исследования Массачусетского технологичного института будет означать, что ношение масок может быть даже более эффективным, чем дистанцирование друг от друга.

Пока же маски рекомендуют носить по двум причинам. Первая — у некоторых людей коронавирусная болезнь протекает бессимптомно. Поэтому всех людей считают потенциальными носителями болезни.

— Сейчас нужно рассматривать всех как инфицированных, потому что симптомы появляются позже, а человек начинает выделять вирус еще во время инкубационного периода. Соответственно люди еще не знают, что они инфицированы и им нужно носить маски, чтобы избежать распространения капель вокруг. А другие объяснения уже являются второстепенными, — говорит Аристов.

Второй причиной выделяют то, что во время пандемии не очень хорошо относятся к людям, которые носят маски. Если же маски должны носить все, то такой проблемы не возникает.

Поэтому во время карантина обязательно нужно носить маски. Надежным респиратором считается FFP 3, не такой надежный, но также хороший FFP 2, а вот FFP 1 не стоит использовать, ведь он защищает только от строительной пыли.

— Есть сведения, что в аэрозоли вирус активен не менее трех часов. И соответственно, респираторы подобный аэрозоль фильтруют, если это класс N-95 (95%), FFP 2 (94%). Есть также и более мощный класс — N-99 и FFP-3, который фильтрует 99%. Если говорить именно о масках, то у них фильтрационная способность не 94% и выше, а 89%. Однако есть информация, по определенным исследованиями, что ее степень защиты меньше в 8-12 раз, поскольку она не плотно прилегает вокруг поверхности лица, — говорит инфекционист.

По словам Аристова, маски обязательно нужно носить, ведь это лучше, чем не иметь никакой защиты. Предпочтение лучше отдавать респираторам, а если их нет, то официальным медицинским маскам, которые сертифицированы как медицинские изделия. Соответствующий сертификат вы можете попросить в местах продаж.

Если же ни тех, ни тех нет, то можно воспользоваться самодельными масками.

— Градация такая: в полтора раза хуже маска из плотной ткани вроде наволочки, вдвое хуже из хлопка, вчетверо хуже — из бумажного полотенца. Коэффициенты ухудшения, о которых я говорю — это в отношении к сертифицированной медицинской маске. Медицинские маски и респираторы нельзя гладить, стирать, обрабатывать дезинфекторами, поскольку это уничтожает их мембраны. Если же это самодельная маска из ткани, то для дезинфекции ее можно попробовать погладить, постирать. И если ткань целостная, то она сможет защищать, — подытожил инфекционист.

Что рекомендует ВОЗ

Рекомендации ВОЗ по использованию масок не изменились. Их рекомендуют использовать если вы заботитесь о человеке с подозрением на Covid-19 или чихаете и кашляете.

Также нужно знать, как ими пользоваться.

Для этого есть несколько советов:

перед тем, как надевать маску, помойте руки с мылом или обработайте дезинфицирующим средством;

убедитесь, что маска полностью закрывает рот и нос, а также, что между ней и лицом нет пробелов;

старайтесь не трогать маску во время ее использования;

заменяйте маску, как только почувствуете, что она стала влажной;

не используйте одноразовые маски дважды и более раз;

когда снимаете маску, не трогайте переднюю часть;

после снятия маски выбросьте ее, а после помойте руки с мылом или обработайте дезинфицирующим средством.

В период карантина стоит особенно строго соблюдать правила ношения масок. Ведь именно они могут помочь вам обезопасить себя и родных от нового коронавируса Covid-19.

Владислав Бомбела