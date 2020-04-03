Новый тип коронавируса Covid-19 продолжает охватывать страны во всем мире. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, на планете подтвердили более 900 тыс. случаев заболевания, а количество смертей превысило 45 тыс.

В разгар эпидемии страны и крупные компании делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее найти средства противодействия вирусу.

Одни сосредоточены на том, чтобы найти лекарство или терапию, которая поможет пациентам непосредственно во время заболевания, тогда как другие пытаются создать вакцину.

Однако в этой гонке есть много нюансов, которые не в пользу мира, который ведет борьбу с коронавирусом.

Факты ICTV рассказывают, на каком этапе разработка вакцины, и что мешает ее создать.

Кто разрабатывает вакцины

Над разработкой вакцины работают около 35 компаний и академических учреждений в таких странах, как США, Австралия, Китай.

Ведущие фармацевтические компании со всего мира работают над тем, чтобы как можно быстрее разработать вакцину. Так, в гонку вступила GlaxoSmithKline, которая известна разработкой вакцин против папилломавируса человека и гриппа.

Однако пока не известно, на какой стадии находится вакцина.

А вот в Heat Biologics Inc. тестирование вакцины уже на доклинической стадии. Она разрабатывает ее совместно со Школой медицины Миллера университета Майами.

В середине марта ее вакцина-кандидат стала одним, из 41 прототипа, рассматриваемых в ВОЗ.

Компании Moderna Inc. удалось продвинуться дальше многих конкурентов и начать первую фазу тестирования вакцины. Ее уже испытали на первых добровольцах, однако теперь за ними придется наблюдать длительное время, чтобы выявить все побочные эффекты.

Сейчас это, так сказать, наш потолок. Если подготовленность отдельных компаний к пандемии гриппа дала возможность быстро сделать прототипы вакцины, то с тестированием все не так просто.

У любых лекарств есть побочные эффекты. Да, возможно, они проявляются далеко не у всех, однако если они окажутся весьма значительными, то вакцину будет просто нецелесообразно использовать.

Поэтому придется подождать завершения всех фаз тестирования, которые продлятся, как минимум, до начала 2021 года.

Кроме того, она должна давать долговременную защиту от заболевания. Сейчас одна из вакцин, которые тестируют, может оказывать лишь кратковременную защиту от Covid-19, но если ее удастся быстро протестировать, а ее производство будет дешевым, то ей могут отдать предпочтение.

Однако с разработкой также могут возникнуть проблемы.

Что мешает разработке вакцины

Одной из вещей, которая замедляет разработку вакцины, является то, что коронавирус Covid-19 все еще малоисследованный.

Ученым известно, что после выздоровления от коронавируса организм может производить определенные антитела, однако неизвестно, какие именно. Также последние исследования показывают, что болезнь тяжело протекает у людей, у которых небольшое количество T-лимфоцитов в организме. В то же время нет сведений, что эти лимфоциты могут защитить от заболевания.

Исследователям еще нужно найти иммунный ответ, который требуется для преодоления Covid-19.

Однако это далеко не единственная проблема в разработке вакцины.

На пути стоят и крупные фармацевтические компании. И дело здесь даже не в деньгах, а в том, что некоторые из них не хотят поделиться всей имеющейся информацией о потенциальных лекарствах и вакцинах.

Такая ситуация наблюдается потому, что большинство компаний продолжают относиться к отдельной информации, как к конфиденциальной.

Фармацевтическим компаниям стоит объединиться, чтобы поиск вакцины продвигался быстрее. Например, открытый доступ к данным помог ученым в короткий срок смоделировать генетическую карту вируса SARS-CoV-2.

Даже после тестирования есть последний шаг — лицензировать вакцину. Если бы подобный препарат уже был, то процедуру можно было бы ускорить, но вряд ли мы увидим что-то подобное в случае с Covid-19.

Но есть также и шанс, что вакцину против коронавируса начнут использовать до лицензирования, поскольку это будут считать неотложным случаем.

Хотя все надеются, что вакцина от коронавируса станет доступной во второй половине 2021 года, на самом деле разработка может длиться дольше.

Например, профессору Иану Фрейзеру и его команде потребовалось целых 15 лет для того, чтобы разработать, протестировать и лицензировать вакцину от папилломавируса человека.

Обычно на создание прототипа вакцины и доклинические тесты уходит около пяти-десяти лет. Примерно три года уходит на каждую из трех фаз клинических тестов.

Фото: The Conversation

На первых этапах вакцину тестируют на небольшом количестве здоровых волонтеров, чтобы понять, насколько она безопасна и есть ли ярко выраженные побочные эффекты.

Затем проводится тестирование на потенциальной группе риска заболевания, а на последнем этапе вакцину вводят нескольким тысячам людей.

Если они будут успешными, и ее лицензируют, то после этого начнется массовое производство и вакцинация. И на всех сразу не хватит, поэтому приоритет будут предоставлять категориям населения с наибольшим риском.

Ученые уже работают в “турборежиме”, чтобы завершить все фазы тестов за 12-18 месяцев.

Лекарство от коронавируса

Однако вакцина — это не единственное, над чем работают в рамках борьбы с коронавирусом. Необходимо эффективное лечение от Covid-19, которого сейчас просто нет.

Поскольку лечить коронавирус пытаются препаратами, которые применяют во время других заболеваний, то потенциально эффективный метод лечения может появиться до вакцины.

И некоторые фармацевтические компании сосредоточились именно на том, чтобы создать лекарства, а не вакцину.

Так, Gilead Sciences Inc. уже продвинулась к третьей фазе клинических тестов благодаря препарату Ремдесивир. Компания известна тем, что создала первое значимое лекарство от гепатита-С.

Поэтому то, что клинические исследования уже на третьей фазе, вселяет надежду.

Этот препарат тестируют во многих странах, ведь он может быть эффективным не только против Эболы, но и против других вирусных болезней. Результаты тестов должны поступить в течение следующих недель.

Продолжаются также тесты комбинации препаратов Лопинавир и Ритонавир, которые в последнее время не радуют. Они показали, что лекарства не снижают уровень Covid-19 у пациентов в тяжелом состоянии.

Однако есть мнение, что лечение таких людей начали слишком поздно, из-за чего комбинация препаратов уже не могла помочь больным.

Ведутся также исследования препарата Хлорохин, который используют во время заболевания малярией. Тесты в лаборатории показали, что он способен убить Covid-19, однако ВОЗ заявляет, что сейчас нет доказательств его эффективности в борьбе с вирусом.

Пока ученые ищут пути преодоления нового коронавируса, государствам остается принимать все меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

А нам с вами — соблюдать все ограничения и не подвергать опасности себя и других.

Бомбела Владислав