Вакцины от Covid-19 нет — эксперт призвал не покупать лишние лекарства

Украинцам не нужно покупать различные лекарства, об эффективности которых в борьбе с коронавирусом появляется информация в тех или иных источниках.

Это приведет лишь к трате денег, а самолечение навредит здоровью. Специалисты советуют ждать вакцины от Covid-19. И когда ее изобретут, прививаться в обязательном порядке.

— Нужно ждать вакцину. Будет вакцина — будет результат. И когда она появится, вакцинироваться нужно. Думаю, это сделают обязательным. Пока есть коллективный иммунитет, мы можем не бояться, — говорит экс-заместитель главного санитарного врача Киева Юлий Жигалов.

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По его мнению, плачевная ситуация в Украине с болезнями, которые мир давно поборол, связана с нежеланием вакцинироваться.

— Почему у нас пошел рост туберкулеза, кори? Все от нежелания делать прививки. Это ослабление иммунитета, это хронические заболевания, это дети, которые потом всю жизнь живут на таблетках, — продолжает специалист.

Конечно, не стоит исключать возможность смертей, которые спровоцирует средство против коронавируса, но от этого никто не застрахован.

Как прогнозирует эксперт, скорее всего, вакцина, которую создадут, будет комбинирована – против коронавируса и других уже известных болезней.

Напомним, ранее мы писали, помогает ли вакцина БЦЖ бороться с коронавирусом.