Ученые нашли новые очаги размножения коронавируса в теле человека

Коронавирус может распространяться в верхних дыхательных путях и кишечнике человека. Ранее предполагалось, что Covid-19 размножается только в легких.

Немецкие и британские ученые провели подробный анализ девяти случаев заболевания коронавирусом.

У каждого инфицированного содержание вируса в образцах из глотки было очень высоким в течение первой недели после обнаружения симптомов заболевания.

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Также у одного больного в верхних дыхательных путях и легких были найдены различные штаммы коронавируса, что говорит об их независимом друг от друга развитие.

По мнению ученых, наличие Covid-19 в глотке способствует незаметной передаче инфекции от больных с легкой формой.

К слову, пока исследование не прошло рецензирование.

Напомним, диарея может быть вторичным путем передачи коронавируса. К таким выводам пришли китайские и американские исследователи после публикации данных о пациентах с новыми симптомами.

Источник: Nature