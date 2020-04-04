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Комаровский рассказал, как заражают больные Covid-19 в инкубационном периоде

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как заражают больные коронавирусом в инкубационном периоде.

По мнению специалиста, есть прямая связь между интенсивностью симптомов в этот период и тем, насколько активно больной Covid-19 может распространять вирус.

— Если есть кашель и чиханье, то больной активно распространяете вирус. Если у него симптомов нет, то должен быть очень тесный контакт, — говорит Комаровский.

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Заразиться от больного коронавирусом, у которого нет симптомов, можно во время:

  • поцелуев и объятий;
  • общей трапезы;
  • нахождения с ним в помещении, которое не проветривается.

— Это поцелуи, общая трапеза, когда вы с одной ложки едите, общая зубная щетка, длительное пребывание в помещении, — добавляет доктор Комаровский.

Вероятность заразиться от человека без симптомов достаточно низка, но она есть, подводит итог эксперт.

Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, почему в Украине нет тотальной смертности от коронавируса Covid-19.

Источник: Евгений Комаровский

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