Как правильно носить медицинскую маску и перчатки — рекомендации Минздрава

Неправильное использование медицинских масок снижает их эффективность. Поэтому Минздрав объясняет, как правильно носить маску и перчатки, а также как их утилизировать.
Как надевать маску:
- Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот.
- Маску нужно менять, как только она стала влажной.
- Маску нужно менять каждые четыре часа.
Нельзя:
- трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, то помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком;
- использовать маску повторно;
- использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.
Когда снимаете маску, то не прикасайтесь к внешней поверхности. Возьмите ее за резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.
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Кроме того, в Минздраве объясняют, что перчатки нужно применять, когда:
- есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;
- есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем;
- при работе с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными.
Как снимать перчатки:
- зацепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;
- держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;
- засуньте пальцы руки без перчатки на запястье под оставшуюся перчатку и снимите ее, завернув над первой перчаткой.
Также нужно помнить, что перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами для повторного использования.
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Источник: Центр общественного здоровья Минздрава