PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Covid-19 опасен для молодежи и тех, кто ведет здоровый образ жизни – ВОЗ

Среди молодых и здоровых людей начинают учащаться случаи тяжелого течения Covid-19.

— Сейчас мы видим повышение уровня заболеваемости среди людей молодого возраста и обращаем внимание на то, что симптомы и течение заболевания у них достаточно тяжелые, — сказала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, коронавирус не мутировал, но его распространение стало настолько масштабным, что все люди стали сейчас уязвимыми.

Читайте: Плаквенил от коронавируса — эксперт рассказал о рисках

По данным ВОЗ, среди зараженных коронавирусом есть спортсмены и люди, которые придерживаются здорового образа жизни.

Напомним, ученые нашли новые очаги размножения коронавируса в теле человека. Covid-19 может распространяться в верхних дыхательных путях и кишечнике человека. Ранее предполагалось, что он размножается только в легких.

Источник: Corona 24

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка