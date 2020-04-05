Covid-19 опасен для молодежи и тех, кто ведет здоровый образ жизни – ВОЗ

Среди молодых и здоровых людей начинают учащаться случаи тяжелого течения Covid-19.

— Сейчас мы видим повышение уровня заболеваемости среди людей молодого возраста и обращаем внимание на то, что симптомы и течение заболевания у них достаточно тяжелые, — сказала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, коронавирус не мутировал, но его распространение стало настолько масштабным, что все люди стали сейчас уязвимыми.

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По данным ВОЗ, среди зараженных коронавирусом есть спортсмены и люди, которые придерживаются здорового образа жизни.

Напомним, ученые нашли новые очаги размножения коронавируса в теле человека. Covid-19 может распространяться в верхних дыхательных путях и кишечнике человека. Ранее предполагалось, что он размножается только в легких.

Источник: Corona 24