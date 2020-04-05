Лечение Covid-19: больным попытаются перелить плазму тех, кто уже выздоровел

Во Франции начинают исследования переливания плазмы крови от людей, которые вылечились от Covid-19, пациентам с острой фазой коронавируса.

Переливание организуют государственные парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.

— Плазма крови людей, которые вылечились, имеет антитела, которые борются с коронавирусом. При переливании они могут передаться больным и помочь бороться с Covid-19, — отмечают ученые.

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Плазму возьмут в 200 пациентов, которые выздоровели не менее 14 дней назад. Ее перельют больным, которые лечатся в парижских больницах.

Оценивать результаты исследований можно будет через 2-3 недели, говорят ученые.

Напомним, фонд китайского миллиардера Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык методических рекомендаций по борьбе с вирусом Covid-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.