Аллергия делает человека более восприимчивым к бактериям и вирусам, в частности к коронавирусу. Поэтому людям, имеющим аллергию к пыльце деревьев и другим аллергенам, стоит быть более внимательными к своему здоровью.

Аллергия нарушает местный и системный иммунитет, из-за чего человек более чувствителен к инфекции и имеет большую вероятность заразиться вирусом, говорит кандидат медицинских наук, главный врач клиники иммунологии и аллергологии, президент Украинской школы молекулярной иммунологии и аллергологии Александр Назаренко.

— Во-первых, это аллергические воспаления слизистых оболочек горла и носа. И это уменьшает местный защитный иммунитет. Слизистые более уязвимы к бактериальным и вирусным инфекциям. Во-вторых, у пациента с аллергией может наблюдаться дисфункция иммунной системы. Она неправильно реагирует на пыльцу и другие аллергены, уменьшая свою активность против бактерий и вирусов, — говорит Александр Назаренко.

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Врач советует людям с аллергией минимизировать контакт с пыльцой и пройти аллерген-специфическую иммунотерапию.

— Чтобы не заразиться коронавирусом, надо оставаться дома, тщательно и часто убирать в квартире, осторожно проветривать помещение, чтобы не попадала пыльца. Кроме того, надо проходить аллерген-специфическую иммунотерапию, которая значительно уменьшает реакцию на пыльцу и повышает противобактериальный и противовирусный иммунитет, — добавляет Александр Назаренко.

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