Можно ли заразиться коронавирусом от цветущих деревьев

В сезон цветения деревьев следует воздержаться от соблазна понюхать цветы, которые растут возле дороги или в местах большого скопления людей.

Хотя шанс таким образом заразиться коронавирусом мизерный, но он все же есть. Человек, который подошел к цветам, не может быть уверен, что за несколько минут до этого на него не покашлял больной Covid-19.

— Передача вируса идет не через воздух, а от контакта с больным. Вирус распространяется, когда попадает на предметы быта, и их берут руками другие люди. На улице он очень неустойчив, на него быстро действует ультрафиолет, — говорит кандидат медицинских наук, главный врач клиники иммунологии и аллергологии, президент Украинской школы молекулярной иммунологии и аллергологии Александр Назаренко.

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Но все же врач советует воздержаться от контакта с цветами, особенно тем, у кого цветения деревьев вызывает аллергические реакции.

Напомним, ранее мы писали о том, как должны вести себя аллергики во время пандемии коронавируса.