Израильские биологи получили антитела против коронавируса

В Израильском институте биологических исследований в Нес-Ционе исследователям удалось получить антитела против коронавируса.

Их получили из образцов крови, взятых у пациентов и животных, которые выздоровели.

Исследователи отметили, что это еще далеко не вакцина. Однако антитела являются первым шагом на пути к вакцинации.

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Кроме того, благодаря полученным антителам, производство лекарств от коронавируса может начаться гораздо раньше, чем ожидалось.

Напомним, ранее в США первым добровольцам ввели вакцину от коронавируса. Всего в тестах примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет.

Источник: Mako