Пандемия коронавируса в мире может закончиться после появления так называемого коллективного иммунитета. Это произойдет, когда достаточное количество людей будет защищено от вируса.

Для того, чтобы это сделать, есть два пути. Один из них — это прививки, над созданием которых сейчас работают ученые.

Другой путь предполагает, что большое количество должно заразиться коронавирусом и выздороветь, чтобы получить иммунитет в процессе.

Главный научный советник правительства Великобритании Патрий Велленс подсчитал, что для появления коллективного иммунитета выздороветь от Covid-19 должны 60% населения.

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Пока же страны используют стратегию блокировки всего движения, чтобы замедлить распространение вируса. Они вводят карантин и призывают граждан оставаться дома.

Это делается для того, чтобы не допустить значительной вспышки заражения, которая может повлечь большое количество смертей из-за нехватки медицинских ресурсов.

По мнению заместителя председателя медицинской службы Британии Дженни Гаррис, ослаблять карантин можно через два-три, а лучше шесть месяцев.

А вот профессор по новым инфекционным болезням Аннелис Вилдер-Смит из Лондонской школы гигиены и тропической медицины убеждена, что карантин должен длиться, пока сокращение случаев заражения не будет наблюдаться минимум две недели.

Между тем ученые продолжают работать над созданием вакцины от коронавируса. Некоторые из них ставят себе цель сделать ее за 12-18 месяцев.

Однако есть предположения, что человечеству может повезти, если коронавирус отступит с летним потеплением в северном полушарии Земли. К примеру, эпидемии гриппа прекращаются со сменой сезонов.

Но пока не известно, повлияет ли погода на новый коронавирус.

К слову, ранее врачи также сделали прогноз, когда закончится эпидемия коронавируса в Украине.