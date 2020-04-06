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Факты / Lifestyle / Здоровье

Комаровский рассказал, каким мылом мыть руки, чтобы “смыть” коронавирус

Для мытья рук стоит использовать самые простые и дешевые марки мыла.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Чем мыло проще, чем оно “ядовитее”, тем выше концентрация щелочи, тем активнее оно растворяет жировую пленку и тем активнее оно действует против вируса, — сказал он.

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Комаровский подчеркнул, что главное мыть руки с мылом не менее 20 секунд, а лучше 30.

Ранее Комаровский сказал, что медицинские маски можно дезинфицировать в микроволновке. Педиатр рассказал, как правильно это делать.

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