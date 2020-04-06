PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Поборол за 48 часов: в Австралии нашли препарат от коронавируса

Противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса.

Об этом заявили австралийские ученые по результатам исследования в пробирке.

Одна доза ивермектина удалила всю вирусную РНК в течение 48 часов, а за 24 часа РНК значительно сократилась, рассказала доктор из Института биомедицинских исследований Монаша Кайли Вагстафф.

Ученые отметили, что препарат еще должен пройти испытания на людях, чтобы его можно было рекомендовать для лечения коронавируса.

Читайте: Украинцев с Covid-19 будут лечить новыми препаратами — Степанов

Сейчас ивермектин применяют для лечения чесотки, гельминтозов, миаза у людей.

Напомним, ранее мы писали, помогает ли препарат тоцилизумаб в лечении коронавируса.

Источник: Antiviral Research

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка