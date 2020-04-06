Противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса.

Об этом заявили австралийские ученые по результатам исследования в пробирке.

Одна доза ивермектина удалила всю вирусную РНК в течение 48 часов, а за 24 часа РНК значительно сократилась, рассказала доктор из Института биомедицинских исследований Монаша Кайли Вагстафф.

Ученые отметили, что препарат еще должен пройти испытания на людях, чтобы его можно было рекомендовать для лечения коронавируса.

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Сейчас ивермектин применяют для лечения чесотки, гельминтозов, миаза у людей.

Напомним, ранее мы писали, помогает ли препарат тоцилизумаб в лечении коронавируса.

Источник: Antiviral Research