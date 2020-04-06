Что делать в случае подозрения на коронавирус 2019-nCoV — инструкция врачам

Что делать медицинским учреждениям и врачам при подозрении у пациентов вируса 2019-nCoV — Министерство здравоохранения Украины подготовило соответствующие рекомендации.

МОЗ Украины приказом от 13 марта №663 оптимизировало меры по недопущению распространения на территории Украины случаев Covid-19.

Этим документом также утверждены новые стандарты медицинской и фармацевтической помощи, которые есть в приложениях.

Также обновлены рекомендации относительно действий государственных учреждений областных и Киевского городского лабораторных центров Министерства здравоохранения в случае выявления лиц с подозрением на коронавирус.

В то же время этим документом отменены предыдущие приказы МОЗ, выданные в январе и феврале 2020 года, – о мерах по недопущению завоза и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, выявленным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай), рекомендации фармацевтическим работникам и стандарты медицинской помощи при короновирусной болезни.

Про оптимізацію заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків Covid-19

Алгоритм действий врачей-эпидемиологов в случае обнаружения лица с подозрением на коронавирус.

Алгоритм дій

Алгоритм дій щодо обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях

Клінічний маршрут пацієнта, який відповідає визначенню випадку Covid-19

Форма 3віту про випадок підозри на Covid-19

Направлення на лабораторне тестування особи, яка відповідає визначенню випадку коронавірусу

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В стандартах медицинской помощи даются рекомендации, как определять больных коронавирусом.

В частности, подозрительный случай — это пациент с ОРЗ (внезапное начало, лихорадка и хотя бы один из следующих симптомов: кашель или одышка), независимо от необходимости госпитализации, который за 14 дней до появления симптомов имел тесный контакт с подтвержденным или предполагаемым случаем Covid-19 или посещал/проживал в стране/регионе с местной передачей вируса.

Визначення випадку захворювання на Covid-19

Відбір, зберігання та транспортування зразків тестування на Covid-19

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.