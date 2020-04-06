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Факты / Lifestyle

Три эффективных способа заснуть, которые покажутся странными

Если у вас проблемы со сном из-за того, что постоянно думаете о своем бизнесе или недостаточно устаете во время самоизоляции — существуют необычные приемы успокоения ума, которые удивительно эффективны.

Дышите методом 4-7-8

Когда вы замедляете дыхание, вы активизируете свой блуждающий нерв, который передает сигналы от мозга к телу. Во время выдохов он говорит вашему сердцу замедляться, что помогает расслабиться.

  • Спокойно вдохните через нос в течение 4 секунд;
  • Задержите дыхание на 7 секунд;
  • Выдохните с шумом через открытый рот, считая 8 секунд;
  • Повторите цикл четыре раза.

Визуализируйте себя во время занятия, которое вы делаете хорошо

Научно доказано, что визуализация помогает людям быстрее заснуть. Распространенная техника — визуализировать себя в спокойном месте, например, на пляже.

Советуем немного другой метод — попробуйте представить себя с кистью у холста или на кухне во время приготовления любимого блюда. Это должно быть занятие, которое вы делаете хорошо, и которое делает вас счастливым.

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Постучите ритмично, но слегка, по ногам

Слегка постучите по каждой ноге, чередуя их, примерно четыре раза в секунду. Затем добавьте вдох и выдох на каждые четыре постукивания. Продолжайте три минуты, после чего стучите медленнее и медленнее в течение последних 30 секунд.

Закончив, вы должны чувствовать себя более расслабленными из-за склонности мозга втягиваться в ритмический рисунок.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали более традиционные методы, как быстро уснуть.

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