Если у вас проблемы со сном из-за того, что постоянно думаете о своем бизнесе или недостаточно устаете во время самоизоляции — существуют необычные приемы успокоения ума, которые удивительно эффективны.
Дышите методом 4-7-8
Когда вы замедляете дыхание, вы активизируете свой блуждающий нерв, который передает сигналы от мозга к телу. Во время выдохов он говорит вашему сердцу замедляться, что помогает расслабиться.
- Спокойно вдохните через нос в течение 4 секунд;
- Задержите дыхание на 7 секунд;
- Выдохните с шумом через открытый рот, считая 8 секунд;
- Повторите цикл четыре раза.
Визуализируйте себя во время занятия, которое вы делаете хорошо
Научно доказано, что визуализация помогает людям быстрее заснуть. Распространенная техника — визуализировать себя в спокойном месте, например, на пляже.
Советуем немного другой метод — попробуйте представить себя с кистью у холста или на кухне во время приготовления любимого блюда. Это должно быть занятие, которое вы делаете хорошо, и которое делает вас счастливым.
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Постучите ритмично, но слегка, по ногам
Слегка постучите по каждой ноге, чередуя их, примерно четыре раза в секунду. Затем добавьте вдох и выдох на каждые четыре постукивания. Продолжайте три минуты, после чего стучите медленнее и медленнее в течение последних 30 секунд.
Закончив, вы должны чувствовать себя более расслабленными из-за склонности мозга втягиваться в ритмический рисунок.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали более традиционные методы, как быстро уснуть.