Как правильно дезинфицировать вещи после возвращения с улицы — советы Минздрава

Дезинфекция — обязательная процедура для предотвращения распространения коронавируса.

Как ее проводить, когда вы возвращаетесь с улицы, рассказывает врач-анестезиолог, эксперт министерства здравоохранения Сергей Дубров.

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Вернувшись домой, сначала надо снять средства защиты. Перчатки, не касаясь ими кожи рук. Далее нужно:

обработать руки антисептиком и снять маску с лица за резинки, не касаясь внешней стороны маски. Использованную маску положить в герметичный пакет для мусора;

снять верхнюю одежду, не отряхивая ее. Верхнюю одежду желательно хранить в чехлах, отдельно от другой одежды;

помыть руки с мылом не менее 30 секунд;

одеть чистые резиновые перчатки и обработать антисептиком ручки сумки, ключи, кошелек, телефон и другие вещи, которые контактировали с руками на улице. Провести дезинфекцию дверных ручек;

обработать антисептиком обувь. Ее следует хранить в одном и том же месте, и регулярно протирать его раствором хлора;

приобретенные продукты в упаковках нужно вымыть мыльным раствором и большим количеством проточной воды. Фрукты и овощи также следует мыть мыльным раствором.

— После этого одноразовые перчатки нужно утилизировать. Резиновые перчатки можно мыть мыльным раствором. Завершив все процедуры, нужно помыть руки с мылом, — говорит Сергей Дубов.

Ранее на сайте Факты ICTV вышел материал о том, как правильно дезинфицировать очки после улицы. Ведь к ним прикасаются каждый раз, когда пытаются поправить.

Источник: Лікарі-експерти МОЗ