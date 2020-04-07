Эксперименты ради жизни: как медики находят лекарства против коронавируса

Народные депутаты, которых коронавирус также не обошел, приняли два медицинских закона. Они разрешают применять для борьбы с Covid-19 препараты, которые ранее в Украине не использовали. То есть, если пациент дает согласие, медики могут применять препараты для лечения других болезней. В том числе, незарегистрированные в Украине. Но при условии, что они были эффективными при борьбе с Covid-19 в США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Китае, Австралии, Канаде и Израиле.

В мире началась настоящая гонка в поиске наиболее эффективного способа избавления от Covid-19. К примеру, в США выяснили, что антитела из крови тех, кто недавно переболел, могут помогать в лечении инфицированных. Госпитали призывают тех, кто выздоровел, приходить, чтобы сдать такой анализ.

Положительный эффект также дают лекарства против ВИЧ, вируса Эбола и малярии. Наибольшую ставку делают на противомалярийный препарат — хлорохин. Его даже в своей речи упомянул президент Трамп. Этот препарат одним из первых стал назначать американский врач Владимир Зеленко, который, кстати, родился в Киеве. Он утверждает: от коронавируса уже спас почти 700 больных. Схема такова: антибиотик, хлорохин плюс цинк.

В клиниках Италии лечат сразу по нескольким экспериментальным программам. Те, которые давали эффект в Китае и Бельгии. Но впоследствии врачи и сами нашли действенный способ.

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Украинские медики, как и их зарубежные коллеги, ломают головы — как же лучше спасать больных Covid-19? Они говорят: не страшен сам коронавирус, как удар по иммунитету. Министерство здравоохранения наконец утвердило единый протокол лечения коронавируса. И там уже фигурируют те препараты, которые применяли в европейских и американских клиниках.

Правда, в министерстве отмечают: ставки на единственный метод при лечении не будет. Поскольку ученые еще исследуют вирус и вполне возможно, что в любой момент появятся более эффективные препараты. И украинская медицина уже столкнулась с новой проблемой. Как только в мире заговорили о действенности, основные производители хлорохина — Индия, Великобритания и Венгрия — запретили экспорт. Украинские фармпроизводители успели заказать партию сырья еще до ажиотажа. И заявляют: готовы обеспечить больницы препаратом. По крайней мере, на ближайшее время.

Медики предположили, что волна тяжелых форм коронавируса в Украине может быть меньше, чем в старой Европе. Нас может спасти БЦЖ — прививка против туберкулеза, которую делают еще от рождения. Во многих странах, где счет уже пошел на десятки тысяч инфицированных, от такой вакцинации давно отказались.

Несмотря на расхождение мнений, исследовать влияние вакцины БЦЖ взялись уже ученые в Нидерландах, Австралии, Великобритании и Канаде. Но так или иначе, как лечить коронавирус — пока головоломка для медиков всего мира. Методы подбирают буквально на ощупь. И украинские врачи не являются исключением.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что лекарство от коронавируса начинают тестировать в США.