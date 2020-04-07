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Факты / Lifestyle

Сколько времени Сovid-19 живет на масках

Коронавирус может храниться на использованных марлевых масках до недели.

Об этом сообщает группа Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Читайте: Как правильно носить медицинскую маску и перчатки — рекомендации Минздрава

Сколько времени Сovid-19 живет других поверхностях:

  • печатный и папиросная бумага — менее трех часов;
  • обработанная древесина и хлопок — исчез на второй день;
  • стекло и банкноты — полностью исчез на четвертый день;
  • нержавеющая сталь и пластик — от четырех до семи дней.

К слову, респираторные маски типа №95 можно использовать повторно. Как дезинфицировать респираторы и маски — читайте на Фактах ICTV.

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