Сколько времени Сovid-19 живет на масках

Коронавирус может храниться на использованных марлевых масках до недели.

Об этом сообщает группа Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

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Сколько времени Сovid-19 живет других поверхностях:

печатный и папиросная бумага — менее трех часов;

обработанная древесина и хлопок — исчез на второй день;

стекло и банкноты — полностью исчез на четвертый день;

нержавеющая сталь и пластик — от четырех до семи дней.

К слову, респираторные маски типа №95 можно использовать повторно. Как дезинфицировать респираторы и маски — читайте на Фактах ICTV.