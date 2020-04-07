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Факты / Lifestyle

Tesla ventilator: Илон Маск разработал прототип аппаратов для пациентов с Covid-19

В компании Tesla Илона Маска разработали прототип аппарата вентиляции легких для пациентов с коронавирусом Covid-19.

Видео с этой разработкой было опубликовано на их Youtube-канале.

Значительная часть прототипа вентилятора смонтирована из автомобильных деталей Tesla Model 3.

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На видео все инженеры в хирургических масках и перчатках.

Они демонстрируют главное отличие прототипа от обычных аппаратов: его можно сконструировать без компрессоров и насосов, а на качественных автомобильных деталях.

Инженеры продолжают дополнительные тестирования и совершенствуют модель, поэтому когда именно она будет готова — пока неизвестно.

Напомним, 25 марта Илон Маск анонсировал открытие завода Tesla для производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

Источник: Forbes

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