Ученые опасаются, что Covid-19 может прятаться в клетках человека и реактивироваться

Ученые опасаются, что коронавирус Covid-19 может прятаться в клетках человека и реактивироваться.

К такому мнению они пришли после того, как провели тесты 51 выздоровешему от коронавируса пациенту в Южной Кореи. Их результаты опять оказались положительными.

В Корейском Центре по контролю и профилактике заболеваний считают, что, вероятно, могла произойти реактивация вируса, а не повторное инфицирование.

Корейские ученые предполагают, что вирус может “спать” на необнаруживаемых уровнях в клетках человека. А после, по неизвестным причинам, вирусные частицы могут реактивироваться, но неясно, становится ли человек заразным.

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Эксперты утверждают, что нет никаких доказательств того, что вирус действует таким образом, а исследования на обезьянах и показали обратное. Они указывают, что положительный результат после болезни объясняется неверными результатами, которые случаются в каждом пятом тесте.

— Я согласен, что это не повторные инфекции, однако я не думаю, что это и реактивации. Лично я считаю, что наиболее вероятным объяснением является то, что проверочные образцы были ложно отрицательными, — сказал профессор по инфекционным заболеваниям в Университете Восточной Англии Пол Хантер.

По его мнению, тесты, которые проводили южнокорейским пациентам до выписки с карантина, неверно показывали, что они выздоровели.

— Сообщения о том, что пациенты с отрицательным результатом теста впоследствии получили положительный результат, явно вызывают беспокойство. Маловероятно, что они были бы повторно заражены, выздоровев от вируса, так как у них, скорее всего, выработался бы иммунный ответ на вирус, который предотвратил бы такое повторное заражение. Следовательно, другая возможность заключается в том, что они на самом деле не вылечили инфекцию, а оставались постоянно зараженными, — заявил специалист по вирусологии в Университете Лидса, профессор Марк Харрис.

Профессор Роуланд Као из Эдинбургского университета заявил, что подобные случаи являются редкими и лишь незначительно влияют на общие прогнозы эпидемии.

Ранее ученые нашли новые очаги размножения коронавируса в теле человека. Covid-19 может распространяться в верхних дыхательных путях и кишечнике.