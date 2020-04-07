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Факты / Lifestyle / Здоровье

Как сделать маску своими руками — инструкция Минобороны США

Главный хирург армии США Джером Адамс рассказал, как можно сделать маску из подручных средств в домашних условиях.

Видео на Facebook опубликовал Центр по контролю и профилактики заболеваний США.

Адамс предлагает в качестве альтернативы медицинской маске, самодельную из футболки, старого шарфа или полотенца.

Читайте: Три способа сделать медицинскую маску своими руками

На видео врач показывает, как правильно составить вырезанную часть футболки и закрепить ее резинками для волос с обеих сторон.

Ранее в Фактах ICTV вышел материал, в котором показали, как сделать медицинскую маску из марли. Она изготавливается за несколько минут, а материалы точно в вашей аптечке.

Источник: CDC

Фото: Dreamstime

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