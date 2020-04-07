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Факты / Lifestyle

Умиротворяющая: ученые из США превратили коронавирус в музыку

Биологи из США превратили колебания шиповидного белка SARS-CoV-2 в звук.

Ученые преобразовали естественные вибрации, создаваемые аминокислотами в зависимости от их размера, массы, энергии и состояния связи.

Глава исследовательской группы Маркус Бюлер из Массачусетского технологического института рассказал, что мелодия — это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает спектр вибраций всего белка в звуке, ритмические элементы, последовательность и складывание аминокислот.

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Он также добавил, что это исследование может помочь в изобретении вакцины от коронавируса.

Мелодия получилась около 1,5 часа продолжительностью. Звучит она несколько умиротворяюще. По словам ученых, вирус обманывает наш слух точно так же, как обманывает наши клетки, это захватчик, замаскировавшийся под дружелюбного посетителя.

Ранее Факты ICTV писали, что в компании Tesla Илона Маска разработали прототип аппарата вентиляции легких для пациентов с коронавирусом Covid-19.

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