Комаровский рассказал, могут ли комары переносить коронавирус

Комары не переносят коронавирус Covid-19, поэтому человек не может им заразиться от насекомого.
Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.
— Комары коронавирус однозначно не переносят. Медицинская наука не имеет никакой информациии о том, что коронавирусы переносятся насекомыми, поэтому не переносятся. Никакие. В том числе Covid-19, — сказал он.
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Ранее Комаровский рассказал, что для мытья рук стоит использовать самые простые и дешевые марки мыла.
Педиатр подчеркнул, что главное мыть руки с мылом не менее 20 секунд, а лучше 30.