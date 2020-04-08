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Факты / Lifestyle

Комаровский рассказал, могут ли комары переносить коронавирус

Комары не переносят коронавирус Covid-19, поэтому человек не может им заразиться от насекомого.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Комары коронавирус однозначно не переносят. Медицинская наука не имеет никакой информациии о том, что коронавирусы переносятся насекомыми, поэтому не переносятся. Никакие. В том числе Covid-19, — сказал он.

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Ранее Комаровский рассказал, что для мытья рук стоит использовать самые простые и дешевые марки мыла.
Педиатр подчеркнул, что главное мыть руки с мылом не менее 20 секунд, а лучше 30.

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