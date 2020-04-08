Коронавирус: Супрун рассказала, можно ли проветривать помещение

Нет риска заболеть коронавирусом путем проветривания помещения.

Об этом рассказала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, риск подхватить вирус, бактерию или грибок растет, если помещение не проветривать.

Супрун добавила, что коронавирус передается в основном через контакт с каплями, которые образуются в процессе дыхания, кашля или чихания от инфицированного человека. А также, если коснуться поверхности предметов, на которые эти капли приземлились, а затем той же рукой прикоснуться носа, рта или глаз.

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Возможность передачи коронавируса через воздух сейчас исследуется.

— Но помните, если просто открыть окно для проветривания — вы не подвергаете себя и свою семью опасности. Наоборот, доказательные рекомендации по защите от Covid-19 поощряют чаще проветривать помещение, — написала она.

Супрун призвала украинцев проветривать комнаты как можно чаще, делать влажную уборку, очищать поверхности с помощью моющих средств или дезинфекторов.

— Позволяйте себе иногда выходить на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом (но придерживайтесь правил, которые действуют в вашем городе). Лучше рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и проще держать дистанцию. Прогулки полезны и для легких, и для мышц, и для расшатанных карантином нервов, – резюмировала она.

Ранее Супрун рассказала, что автомобиль, которым пользуются несколько человек, теоретически может быть носителем коронавируса. По ее словам, систематическая дезинфекция автомобиля уменьшает шансы заразиться и требует не так много времени, как кажется.