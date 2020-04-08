PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Ученые изобрели альтернативу медицинским маскам

Ученые Манчестерского университета технологий разработали уникальный шарф, который способен заменить медицинские маски.

Они утверждают, что изобретение даже лучше, чем маски. Ведь его ткань плотнее прилегает к носу и рту, а еще подходит для многочасового использования.

Однако самое главное отличие новинки — это специальная химическая оболочка ткани, из которой изготовили шарф.

Читайте: Сколько времени Сovid-19 живет на масках

По словам ученых, вирус не может пройти сквозь оболочку со специальными веществами, поэтому теряет активность, когда приклеивается к ней.

В тканях оболочки есть белковые компоненты, похожие на те, что находятся в верхних дыхательных путях человека.

Поэтому, по мнению создателей новинки, оказавшись в шарфе, вирус сталкивается с теми же реакциями, что и в организме.

Однако пока все пользуются обычными средствами защиты от коронавируса, то следует знать, как правильно носить медицинскую маску, чтобы она не теряла своей эффективности.

Источник: The Guardian

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка