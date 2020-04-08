Ученые изобрели альтернативу медицинским маскам

Ученые Манчестерского университета технологий разработали уникальный шарф, который способен заменить медицинские маски.

Они утверждают, что изобретение даже лучше, чем маски. Ведь его ткань плотнее прилегает к носу и рту, а еще подходит для многочасового использования.

Однако самое главное отличие новинки — это специальная химическая оболочка ткани, из которой изготовили шарф.

Читайте: Сколько времени Сovid-19 живет на масках

По словам ученых, вирус не может пройти сквозь оболочку со специальными веществами, поэтому теряет активность, когда приклеивается к ней.

В тканях оболочки есть белковые компоненты, похожие на те, что находятся в верхних дыхательных путях человека.

Поэтому, по мнению создателей новинки, оказавшись в шарфе, вирус сталкивается с теми же реакциями, что и в организме.

Однако пока все пользуются обычными средствами защиты от коронавируса, то следует знать, как правильно носить медицинскую маску, чтобы она не теряла своей эффективности.