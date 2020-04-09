Пик заболеваемости коронавирусом в Украине будет в начале мая — директор ЦОЗ

Пик регистрируемой заболеваемости на Covid-19, скорее всего, припадет на конец апреля-начало мая, но конкретных дат нет, заявил директор Центра общественного здоровья, эпидемиолог Игорь Кузин.

При этом, по его словам, уровень заболеваемости будет постепенно снижаться в июне.

Кузин также назвал возможное количество заражений коронавирусом с учетом карантинных мер – от 2-3 тыс. до 400 тыс. человек.

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Кроме того, эпидемиолог спрогнозировал, на сколько могут продлить карантин.

– Все зависит от случаев, которые мы будем регистрировать. Если увидим прирост новых и продолжающуюся передачу внутри групп населения, то, как минимум, его нужно продлевать еще на две недели, – подытожил он.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прогнозировал пик распространения коронавируса в Украине на середину апреля.

По состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования коронавирусом.