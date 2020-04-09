Респираторы не защитят от Covid-19 людей со щетиной или бородой – ЦОЗ

Тем, у кого есть щетина на лице или борода, лучше не использовать респиратор – это не обеспечит 100-процентной защиты от коронавируса, сообщает Центр общественного здоровья.

– Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду, – говорится в сообщении.

Медикам при уходе за пациентами с Covid-19 ЦОЗ рекомендует использовать респираторы класса не ниже FFP2, потому что они максимально защищают от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.

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Но населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от коронавируса – они предназначены для медработников, оказывающих помощь инфицированным людям.

Ранее в Минздраве заявили, что респираторы с клапаном выдоха защищают только того, кто их носит. Но не спасают окружающих, если их будет носить больной человек.