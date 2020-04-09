Украина получит 320 тыс. таблеток гидроксихлорохина для лечения Covid-19

Украина получит как гуманитарку дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных Covid-19.

— Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании Санофи и Сандоз. Этого хватит для лечения более 22 тыс. пациентов, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что этот препарат прописан в протоколе лечения больных Covid-19 и применяется для пациентов только в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия больных.

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Более того, гидроксихлорохин бесплатный для больных коронавирусом.

Напомним, 2 апреля Минздрав утвердил единый государственный протокол лечения больных Covid-19.