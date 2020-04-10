Коронавирус Covid-19 - cамые распространенные мифы

Нет. Вакцины против пневмококков и против гемофильной инфекции типа В не обеспечивают защиту от коронавируса. Вирус новый и особый, поэтому против него нужна отдельная вакцина.

Исследователи пытаются разработать вакцину против Covid-19, и ВОЗ поддерживает их усилия. Хотя вакцины против пневмонии не эффективны против коронавируса, тем не менее, вакцинация против респираторных заболеваний рекомендуется для защиты вашего здоровья.