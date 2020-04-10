Коронавирус Covid-19 - cамые распространенные мифы

Эффективны ли антибиотики для предотвращения и лечения коронавируса?
Нет, антибиотики не работают против вирусов, только против бактерий.
Covid-19 является вирусом, поэтому их не следует применять как средство профилактики или лечения. Однако если вас госпитализировали из-за коронавируса, то могут назначить антибиотики при сопутствующих бактериальных инфекциях.
Может ли осельтамивир лечить Covid-19?
Нет никаких доказательств, что осельтамивир может лечить коронавирус.
В срочном порядке ВОЗ сотрудничает с учеными и врачами во всем мире, чтобы исследовать возможные методы лечения вируса. В частности, рассматривается, могут ли противовирусные препараты влиять на Covid-19. Пока эта работа находится на ранней стадии и рекомендации не сформированы.
Защищают ли от коронавируса вакцины против пневмонии?
Нет. Вакцины против пневмококков и против гемофильной инфекции типа В не обеспечивают защиту от коронавируса. Вирус новый и особый, поэтому против него нужна отдельная вакцина.
Исследователи пытаются разработать вакцину против Covid-19, и ВОЗ поддерживает их усилия. Хотя вакцины против пневмонии не эффективны против коронавируса, тем не менее, вакцинация против респираторных заболеваний рекомендуется для защиты вашего здоровья.
Могут ли домашние животные распространять Covid-19?
Нет доказательств того, что такие домашние питомцы, как собаки и кошки могут быть носителями коронавируса.
Однако всегда полезно мыть руки с мылом после контакта с домашними любимцами. Это защищает вас от различных распространенных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла, которые могут распространяться от домашнего животного к человеку.
Безопасно ли получать письма и пакеты из Китая?
Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не рискуют подхватить вирус Covid-19.
Согласно предварительным аналитическим данным, коронавирус не может долго существовать на бумаге и картоне. Недавно Факты ICTV рассказывали, сколько Covid-19 живет на различных поверхностях.
Коронавирус опасен только для пожилых людей, или молодые люди также уязвимы?
Вирус могут подхватить люди всех возрастов. К группе риска медики относят пожилых людей и тех, у кого есть серьезные хронические заболевания.
ВОЗ советует людям любого возраста принимать меры по защите от коронавируса, например, следуя надлежащей гигиене рук и социальной дистанции.
Может ли употребление в пищу чеснока предотвратить заражение Covid-19?
Чеснок — это полезный продукт, который обладает некоторыми антимикробными свойствами.
Однако в период пандемии коронавируса медики не обнаружили доказательств, что употребление чеснока защищает людей от инфицирования Covid-19.
Может ли кунжутное масло блокировать попадание коронавируса в организм?
Нет. Кунжутное масло не убивает коронавирус. Есть некоторые химические средства для дезинфекции, которые могут справиться с Covid-19 на поверхностях.
Такие средства должны содержать в своем составе хлор, эфирные растворители, 75% спирт, уксусную кислоту или хлороформ. Однако, они практически никак или же вообще не влияют на вирус при контакте с кожей. Наносить на тело такие средства не рекомендуется. Ранее Факты ICTV рассказывали, как правильно дезинфицировать вещи после возвращения с улицы.
Может ли ополаскиватель для полости рта защитить от заражения коронавируса?
Нет доказательств того, что использование ополаскивателя для рта защитит вас от заражения коронавирусом.
Некоторые марки ополаскивателей могут за несколько минут уничтожить определенные микробы из слюны во рту. Однако это не означает, что они защищают вас от заражения Covid-19.
Насколько эффективны тепловые сканеры для выявления людей, инфицированных Covid-19?
Тепловые сканеры эффективно выявляют людей, у которых есть лихорадка (повышенная температура тела) из-за заражения коронавирусом.
Однако они не могут обнаружить уже инфицированных людей, у которых нет высокой температуры. Лихорадка как симптом Covid-19 в большинстве случаев появляется не сразу: может пройти от 2 до 10 дней.
Может ли распыление спирта или хлора по всему телу уничтожить коронавирус?
Нет. Распыление спирто- или хлорсодержащих жидкостей на тело не приведет к уничтожению вирусов, которые уже попали в ваш организм. Такие вещества могут быть опасными для одежды и слизистых оболочек (глаз и рта).
Имейте в виду, что и спирт, и хлор остаются полезными для дезинфекции поверхностей, но их нужно использовать только по соответствующим рекомендациям. Спиртосодержащие жидкости, в частности, понадобятся для дезинфекции очков после улицы.
Может ли регулярное промывание носа солевым раствором помочь предотвратить заражение Covid-19?
Нет доказательств того, что регулярное промывание носа солевым раствором защищает людей от заражения новым коронавирусом.
Промывание солевым раствором медики относят к народным средствам против обычной простуды. Однако регулярное промывание носа не является средством для предотвращения респираторных инфекций.
Эффективны ли сушилки для рук в уничтожении нового коронавируса?
Нет. Сушилки для рук не эффективны при уничтожении вируса Covid-19.
Чтобы защитить себя от вируса, нужно часто обрабатывать руки антисептиком на основе спирта и мыть их водой с мылом. После того, как вы помыли руки, их следует тщательно высушить, используя бумажные полотенца или воздушную сушилку в теплом режиме.
Может ли ультрафиолетовая дезинфекционная лампа уничтожить вирус Covid-19?
Ультрафиолетовые лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожи, поскольку УФ-излучение может вызвать облучение кожи.