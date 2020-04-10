Кому проводят ПЦР-тестирование на коронавирус: ответ Ляшко

Обязательному ПЦР-тестированию на коронавирус подлежат четыре группы людей, рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Мы тестируем людей с пневмонией, с признаками тяжелого острого респираторного заболевания (температура, сухой кашель, утрудненное дыхание), всех, кто контактировал с больными коронавирусом, и тех, кто вернулся в Украину из-за границы, — уточнил он.

Ранее Ляшко говорил, что частным лабораториям и клиникам, имеющим соответствующие лицензии, позволили проводить ПЦР-тестирование на наличие коронавируса Covid-19.

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По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировано 2 203 случая коронавирусной инфекции. За сутки 311 новых.

В целом 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел.

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