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Коронавирус Covid-19 — все, что нужно знать
Коронавирус Covid-19 — все, что нужно знать

Все, что нужно знать о новом коронавирусе Covid-19 — его происхождение, инкубационный период, симптомы — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое коронавирус Covid-19

Коронавирусы — это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызвать заболевания разной степени тяжести: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.

Вирус, который вызывает заболевание Covid-19, согласно данным ВОЗ, называется SARS-CoV-2.

Наиболее вероятными природными резервуарами для него являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина, которое еще не идентифицировано.

Исследования показывают, что SARS-CoV-2 может сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

Когда начался коронавирус

Вспышка коронавируса обнаружилась в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй в Китае у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную Организацию Здравоохранения.

Коронавирус — как не заболеть

Вирус в основном передается дыхательными путями и через физический контакт. Капли слюны, выделяемые при кашле зараженного человека, являются типичным примером. Обычно заражение происходит на расстоянии не более одного метра.

Вторичным средством передачи может быть диарея.

Профилактика коронавируса — частое мытье рук (не менее 20 с) или дезинфекция спиртосодержащим антисептиком, избегание контакта с людьми, на счет которых есть подозрение в заражении.

Следует регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки.

Следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком или органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.

Симптомы коронавируса

Наиболее частыми симптомами является головная боль, кашель, температура и затруднение дыхания, в некоторых случаях — диарея или конъюнктивит.

Основное беспокойство вызывает диапазон выраженности симптомов: некоторые люди имеют легкие симптомы, другие — тяжело болеют.

Что делать, если чувствуешь, что заболел

При чихании и кашле прикрывайте рот и нос салфеткой, медицинской маской или рукой в локтевом сгибе. Салфетку необходимо сразу же выкинуть и помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком. Важно оставаться дома и позвонить своему семейному врачу.

Если ваше состояние ухудшилось (повышена температура, кашель, тяжело дышать) — как можно скорее обратитесь за медпомощью, обязательно расскажите о маршруте своих поездок.

Какой инкубационный период коронавируса

Инкубационный период, по оценкам медиков, составляет от 1 до 14 дней и чаще всего составляет около пяти дней. Зараженных людей чаще всего отправляют на обсервацию на 14 дней, но были случаи, когда в нескольких странах люди находились под присмотром медиков 30 дней.

В каких больницах можно провериться на коронавирус

Тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Также тест-системами обеспечения областные больницы.

Проверять будут только тех пациентов, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

В Киеве начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на Covid-19 дома. Медицинские бригады выезжают только к людям с подозрением на коронавирус исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента.

Как лечить коронавирус, есть ли вакцина

По информации ВОЗ, в настоящее время нет вакцин или лекарств для борьбы с Covid-19. Экспертами ведется поиск вакцин и лекарственных препаратов специфического действия.

Не помогают бороться с вирусом прием средств народной медицины на основе трав и самолечение, в частности, антибиотиками.

Лечит ли Арбидол коронавирус

Препарат Арбидол фигурирует как потенциальное лекарство против коронавируса Covid-19 в шестой версии предварительной программы диагностики и лечения заболевания, которую Минздрав Китая опубликовал 18 февраля.

Кроме Арбидола в программе фигурируют хлорохинфосфат, интерферон и рибавирин. Однако все препараты применяются лишь в экспериментальном режиме.

Кто чаще умирает от коронавируса

Согласно исследованию CDC в Китае, уровень смертности от вируса существенно возрастает с возрастом, а лица, старше 80 лет, подвергаются наибольшему риску смерти.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями также были особенно подвержены риску, опережая диабетиков и тех, кто страдал от хронических респираторных заболеваний или гипертонии.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины заявили, что среди всех умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, больше всего женщин, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.

У большинства умерших от коронавируса в Украине были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

Где искать последние данные по коронавирусу

Наиболее полную информацию о коронавирусе можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Карту распространения коронавируса ВОЗ обновляет в реальном времени.

Количество зараженных коронавирус ежедневно публикует Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

Число зараженных коронавирус во всем мире также обновляется на сайте китайской газеты SCMP.

Фото: Dreamstime

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