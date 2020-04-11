Ляшко объяснил, почему раньше не все пневмонии проверяли на Covid-19

Раньше не всех больных пневмонией проверяли на Covid-19, потому что не все случаи подходили под алгоритм тестирования, объяснил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Мы изменили алгоритм, чтобы увеличить количество тестирований и проводить все исследования больных пневмонией. Раньше не все пневомонии подходили под алгоритм тестирования. Сейчас во избежание дублирования, сочетания различных инфекций решили тестировать все случаи пневмонии, — сказал он на брифинге.

Однако, по его словам, с самого начала все летальные случаи в результате пневмонии проверялись в вирусологических лабораториях на коронавирус, чтобы не пропустить Covid-19.

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Ранее Ляшко рассказывал, что обязательному ПЦР-тестированию на коронавирус подлежат четыре группы людей.

По состоянию на 9.30 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки 308 новых случаев.

73 человека умерли, а 79 пациентов выздоровели.