Марихуана увеличивает риск инфицирования Covid-19

Ежедневное курение марихуаны повреждает легкие, что со временем может вызвать легочные заболевания, в том числе и коронавирус.

Об этом рассказали в Американской ассоциации легких.

Медики объяснили это особенностью горения растения.

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— Марихуана горит при более низкой температуре, чем обычная сигарета. Поэтому человек вдыхает определенное количество несгораемых растительных частиц. Это раздражает легкие так же, как пыльца амброзии или цвет деревьев. Легкие становятся более чувствительными, в том числе и к легочным болезням, — рассказал главный врач ассоциации Альберт Риццо.

Согласно исследованию, у курильщиков марихуаны больше шансов заболеть бронхитом, который со временем может стать хроническим.

— Курильщики подвергают себя хроническим заболеваниям легких. Соответственно, их тоже нужно относить к группе повышенного риска заболеваний Covid-19.

Медики предупреждают: первые признаки повреждения легких у пациента можно увидеть уже через неделю после курения марихуаны.

— Мы понимаем, что многие курильщики выбирают марихуану, чтобы облегчить самочувствие и справиться со стрессом, в том числе из-за пандемии коронавируса. Однако марихуана не только успокаивает — часто она способна исказить реальность и изменить мышление. Это не принесет никакой пользы, если вам вдруг понадобится вызвать скорую помощь, — добавил врач Ассоциации легких США Митчел Глас.

Напомним, о риске заболеть Covid-19 из-за курения сообщали в Минздраве Украины.

Фото: Youtube (скриншот видео)