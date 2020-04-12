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Факты / Lifestyle

Коронавирус может распространяться на расстояние до четырех метров — исследование

Коронавирус может распространяться на расстояние до четырех метров от зараженного человека.

К такому выводу пришла команда ученых из Академии военных медицинских наук Пекина.

Они исследовали поверхности и образцы воздуха, которые взяли в отделении интенсивной терапии с больными Covid-19 в одной из больниц Уханя.

Однако ученые отмечают, что на таком расстоянии коронавирус не во всех случаях сохраняет способность к заражению.

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Кроме того, ученым удалось обнаружить, что вирус был в половине образцов с подошв обуви персонала больницы.

Поэтому они предполагают, что обувь медиков может быть одним из переносчиков болезни.

К слову, ранее Факты ICTV писали, сколько коронавирус живет на поверхностях.

Источник: The Express

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