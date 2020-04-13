В украинских аптеках на этой неделе появились экспресс-тесты на коронавирус. Стоимость от 450 до 800 грн. Заявленная точность — 80-90%. Ранее экспресс-тесты были доступны только медикам.

Во многих странах экспресс-тесты делают для того, чтобы определить, выздоровел ли человек. В Украине экспресс-тест — первый шаг к диагностике.

Их получали или покупали из-за рубежа, однако они были разных партий. Сейчас в аптеках — тесты украинского производства. Качество тестов, бесспорно, чрезвычайно важно, а проблемы с этим есть во всем мире.

Как работает этот метод?

Экспресс-тест — это быстро, 15 минут максимум. Есть экспресс-тесты, которые обнаруживают в крови антигены, то есть возбудители, а есть те, что обнаруживают антитела к инфекции (как экспресс-тесты на ВИЧ). В Украине практикуют те, что обнаруживают антитела.

Принцип диагностики: если есть антитела, значит, в организме была или есть инфекция. Таким тестом можно воспользоваться дома, однако украинцам все же советуют обращаться к врачам. Потому что не все так просто. Антитела вырабатываются постепенно, в зависимости от возбудителя.

Поэтому их следует делать не раньше чем на пятый день, более вероятно — на седьмой-девятый день от возможного инфицирования. В большом количестве антитела появляются, как правило, на 14-й день от инфицирования. Тогда тест, если он качественный, должен показать точный результат. Наблюдение медиков разных стран следующее: чем тяжелее человек болел, тем больше антител организм выработает.

Они эффективны?

Тесты разного производства, как показывает практика, имеют разную эффективность. Однако точно не дают 100-процентные данные. Медики из разных стран говорят о точности от 30% до 80%. С начала эпидемии в Украине было немало случаев, когда экспресс-тесты срабатывали, но было почти столько же случаев, когда эти же тесты показывали ложно отрицательный результат.

Так было с депутатом Анной Скороход, и с беременной женщиной из Ирпеня, и в других громких историях. А с президентом Бразилии ситуация была противоположная: первый тест дал положительный результат. Позже Болсонару сообщил, что второй тест не выявил у него коронавирус. И все же политик заболел.

Один из семейных врачей не под запись сказал Фактам ICTV, что смысла делать быстрый анализ тестами, которые были привезены из Китая, нет, потому что 99% из них показывают отрицательный результат. Но, очевидно, тесты все же отличаются друг от друга.

Руслана Солтани, семейный врач, рассказывает Фактам ICTV, что испытала на подтвержденном больном тест китайского и украинского производства. Говорит, отечественный сработал, импортный — нет.

— По качеству я не вижу проблемы, почему бы не поэкспериментировать с теми экспресс-тестами, например, проверить хотя бы на 100 больных и таким образом определить их эффективность, — говорит врач.

Что с экспресс-тестами за рубежом

Великобритания несколько дней назад отказалась от 3,5 млн экспресс-тестов из-за их неточности, потому что в 50% случаев они давали неправильный результат. Кроме того, по исследованиям британцев, люди, перенесшие болезнь легко, имеют небольшое количество антител, и экспресс-тесты, соответственно, показывают отрицательный результат.

Ранее Испания заявила, что возвращает китайскому производителю крупную партию быстрых тестов, поскольку первые 9 тыс. штук из партии имели чувствительность только 30%, а нужно как минимум 80%.

В официальном гиде по борьбе с коронавирусом США упоминается только метод ПЦР. И там тоже до сих пор делают только ПЦР-тестирование, хотя разработали и собственные экспресс-тесты для ранних стадий. Об их эффективности отзывов еще нет.

Во Франции подход к экспресс-тестам особый: врачи их не используют и в аптеках не продают, потому что тесты не диагностируют коронавирус, если человек только еще на него болеет, а показывают только тогда, когда есть антитела, то есть лицо уже переболело. Хотя они имеют погрешность в 30%.

Поэтому их сейчас совершенствуют и хотят использовать на спаде пандемии. Именно с их помощью будут определять, имеет ли уже 60% населения иммунитет, чтобы вывести страну из карантина.

Что говорят об экспресс-тестах украинские медики?

— Чисто мое мнение — на ранних стадиях поможет только ПЦР. Если затянута болезнь или переболели, но не знаете чем — экспресс-тесты как раз в таких случаях нужны. Украинского производства эффективнее. Их следовало использовать, если бы их было достаточно, при пересечении границ. Тогда вирус попал бы к нам в меньшем количестве. А сегодня тесты следует использовать для выявления носителей, бессимптомных пациентов, потому что именно так мы обнаружили восемь больных, — рассказывает Фактам ICTV семейный врач Руслана Солтани о собственных наблюдениях по клиническим случаям.

— Коронавирусная инфекция очень двуликая, ПЦР-тесты в один период дают результаты, быстрые тесты — в другой. Полностью мы можем применить оба метода и лишь после второй недели. Получается, что нужно опираться на все, что есть, — считает инфекционист, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов.

Инфекционист и член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская в комментариях на своей странице в Facebook отметила, что “быстрые” тесты часто не срабатывают вообще и все зависит от качества.

— Достоверность экспресс-тестов по умолчанию маленькая. Но учитывая стоимость и скорость, ими можно охватить большую часть населения. Также это поможет с выявлением бессимптомных. Но все же за каждым экспресс-тестом должен идти ПЦР, чтобы знать точно, — говорит украинский врач, работающий сейчас в Бахрейне, Сергей Чертыщев.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в последнем интервью LB.ua впервые объяснил, что экспресс-тесты нужны, прежде всего, для выявления тех, кто переболел.

— Они в первую очередь для этого и назначаются. А также для сортировки. Но как показала практика, врачи и лаборанты иногда предпочитают быстрые тесты, потому что им так удобнее, чем брать образец и отправлять на ПЦР. Но мы за это жестко наказываем и говорим о том, что даже при отрицательном результате экспресс-теста все равно надо брать материал и доставлять его в вирусологическую лабораторию на ПЦР-диагностику.

Нужно ли делать экспресс-тестирование:

в зависимости от качества, именно экспресс-тесты позволяют, хоть и выборочно и случайно, отсортировать больных, бессимптомных больных или переболевших. Это работает в случае массового тестирования;

экспресс-тесты отнимают мало времени;

учитывая то, как проблемно иногда привлечь внимание медиков, убедить скорую, результат экспресс-теста может быть дополнительным аргументом при обращении к врачам;

в перспективе, если эти тесты усовершенствуют, можно будет оперативно определить, есть ли у человека иммунитет и безопасно ли ему выходить на улицу;

китайские ученые обнаружили метод лечения тяжелобольных с помощью плазмы переболевших, поэтому массовое тестирование может помочь, если это направление будут развивать дальше;

что бы не показал экспресс-тест, ПЦР-тестирование — самый точный метод диагностики коронавируса. Поэтому стоит все равно обращаться к врачу;

отрицательный результат экспресс-теста может ввести в заблуждение, что человек здоров, не является носителем и может не соблюдать карантинные меры. Поэтому самостоятельно делать выводы по результатам не стоит.

Оксана Михайлова